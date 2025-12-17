Habertürk
        DMM'den "Türkiye'ye BioNTech aşıları gelmedi" iddiasına yalanlama

        DMM'den "Türkiye'ye BioNTech aşıları gelmedi" iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan COVID-19 salgını sürecinde Türkiye'ye 'BioNTech aşısı gelmediği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:28
        "Türkiye'ye BioNTech aşıları gelmedi" iddiasına yalanlama
        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında, COVID-19 salgını sürecinde ülkemize 'BioNTech aşısı gelmediği' yönünde ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup; kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir. COVID-19’a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

        Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde 'acil kullanım ön onayı' mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı'mız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır. Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

