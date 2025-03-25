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        Haberler Gündem Teyit DMM "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasını yalanladı

        DMM "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:32
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        "Bahçeli entübe edildi" iddiasına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

        Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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