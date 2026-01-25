Habertürk
        DMM: Proje okullarında ek sınav veya mülakat iddiaları asılsız

        DMM: Proje okullarında ek sınav veya mülakat iddiaları asılsız

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 19:21 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:21
        DMM: Proje okullarında ek sınav veya mülakat iddiaları asılsız
        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı' iddiası doğru değildir. Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8'inci maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanı sıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS'ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur" denildi.

