        DMM, yeni banknot iddialarını yalanladı

        DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasıyla yapılan paylaşımların gerçek olmadığını belirtti.

        Giriş: 01.03.2026 - 16:58
        DMM, yeni banknot iddialarını yalanladı

        DMM'nin NSosyal hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında 'yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı' iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçek değildir. Söz konusu içerikler, herhangi bir resmi karar veya yetkili kurum açıklamasına dayanmayan dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlardır ve daha önce de yalanlanmıştır. Bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, iç kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı çalışmaları yürütmek amacıyla yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

        İran'ın başkenti Tahran'dan dumanlar yükseliyor

        İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Tahran semaları dumanla kaplandı. 

