DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Sağlık Market uygulamasının da devreye alınmasıyla 2019'da yaklaşık 200 bin faturanın dijital ortamda düzenlenmesini öngörüyoruz"



- "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız e-irsaliye ve e-tesellüm uygulamalarımızla mal tesliminden ödemeye tüm işlemlerimizi elektronik ortama taşıyoruz"

Sürecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ