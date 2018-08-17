Dnepr Mogilev - Neman Grodno maçı rakamları

Dnepr Mogilev ve Neman Grodno, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Dnepr Mogilev 11 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Neman Grodno 25 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Neman Grodno, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 163 kodlu maçı oynayanlar; Dnepr Mogilev galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Neman Grodno galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Dnepr Mogilev son hafta oynanan Slutsksakhar maçında 0-0 berabere kaldı.

Neman Grodno ise Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Dnepr Mogilev, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Neman Grodno, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Neman Grodno 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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