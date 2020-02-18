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Trabzon'un Ganita sahilinde köpek gezdiren Osman Y. ve kız arkadaşının karşısında bir anda doberman cinsi bir köpek çıktı. Kendilerini köpekten korumaya çalışan çiftin yanına O.B. adlı kişi geldi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada O.B. kendisine ait olduğu belirlenen köpeği iddiaya göre Osman Y.'nin üzerine saldı.

Köpek Osman Y.'nin sağ bacağını 4 yerinden ısırdı. Şikayetçi olan Osman Y., "Kız arkadaşımla gezerken doberman cinsi köpek yanımıza geldi. Kendimizi korumak istedik. Kız arkadaşım korktuğu için ayağımla köpeği uzaklaştırmak istedim. Bu sırada yanıma gelen şahıs, 'arkaya geçelim' dedi. Sonra köpeği üzerime saldı" dedi.

Osman Y.'nin şikayeti üzerine O.B. gözaltına alındı. Köpeğin ağabeyine ait olduğunu belirten O.B. "Köpeğime tekme atıyorlardı. Ben de niye tekme attıklarını sordum. Köpeği kimsenin üzerine salmadım" dedi. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, O.B. hakkında "hayvanını tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. O.B.'nin 6 aya kadar hapsi istendi.