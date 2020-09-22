DHA

Denizli'ye 118 kilometre mesafedeki Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Işıklı Gölü'ndeki su seviyesi kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle ciddi oranda düştü.

DHA'nın haberine göre, Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amacıyla kurulan ve nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde, büyük oranda su kaybı yaşandı. Gölün kıyı kesimlerinden itibaren su seviyesinin yaklaşık 300 metre çekildiği belirtildi.

Doğal güzelliğiyle ilgi çeken, 7 bin 300 hektarlık alana sahip gölde, suların çekilmesinin ardından balıkçı tekneleri ve ziyaretçileri gezdiren kayıklar da karaya oturdu. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, eskiden su üzerinde yüzen kazların toprak üzerinde gezindiği, küçükbaş hayvanların da gölün kuruyan kısmında otladıkları görüldü.

Ziyaret için göle gelenlerden Fatma Köseoğlu, yaşanan çekilme nedeniyle eskiden suların bulunduğu alanda yürüyüş yaptıklarını belirtti. Toprak üzerinde kalan kayıklarla fotoğraf çektiklerini ifade eden Köseoğlu, "Gölün suyu, sulama amacıyla da kullanılıyor. Burası çok güzel bir yer.

Sonbahar yağışlarıyla birlikte ekim ayına kadar gölün seviyesi yükselecektir" dedi. Zeynep Köseoğlu ise, "Gölde eskiden daha çok su vardı. Kuraklıktan çok etkilenmiş, eskisi gibi değil. Nilüferleriyle, kuşlarıyla çok güzel bir gölümüz var. Sular çekildiği için tekne ve kayıklar çalışamıyor. Kayık turları için gelen çok ziyaretçi oluyordu. Şimdi gelenler göl kuruduğu için eli boş dönüyor" diye konuştu.