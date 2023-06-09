Doğa harikası Uludere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Kanyonun keşfedilerek turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Akar, “Bu gördüğünüz alan Uludere Kanyonu diye geçiyor. Şu an bulunduğumuz alan Cemalettin köyüne bağlı ve Ziyaret Tepesi’ne kadar uzanan çok geniş bir alan. Bu kanyonda mağaralar, keşfedilmeyi bekleyen çok güzel alanlar var.