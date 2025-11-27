Habertürk
Habertürk
        Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya 100 burs fırsatı

        Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya 100 burs fırsatı

        Türkiye'nin eğitimde lider markası Doğa Koleji, başarıyı ödüllendiren geleneksel Bursluluk Sınavı için tarihleri açıkladı. 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek sınava 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek. 10 Ocak'ta 8, 9, 10 ve 11. sınıflar, 11 Ocak'ta 4, 5, 6 ve 7. sınıflar sınava katılabilecek

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:37
        Doğa Koleji'nde yüzde 100 başarıya 100 burs fırsatı
        Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde eş zamanlı olarak yapılacak sınav, öğrencilerin hem akademik seviyelerini değerlendirmelerine hem de yüzde 100’e varan burs imkânından faydalanmalarına olanak tanıyor.

        EĞİTİMDE ÖNCÜ DOĞA KOLEJİ'NİN FARKI

        Doğa Koleji, yıllardır başarı odaklı eğitim anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrenciyi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya taşıyor. Çift dilli eğitim modelleri, uluslararası akreditasyonları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Doğa Koleji, öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil, yaşam boyu sürecek bir vizyon kazandırıyor.

        BURSLULUK SINAVI İLE AYRICALIKLI EĞİTİME ADIM ATIN

        Sınav sonuçları, 500 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı öğrenciler, sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre yüzde 100’e varan burs kazanabilecek. Bu fırsat, yalnızca bir burs değil; Doğa Koleji'nin yenilikçi eğitim sistemine adım atma şansı sunuyor. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen ve başarıyı ödüllendiren Doğa Koleji, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da yaratıcı, yenilikçi ve yetkin nesiller yetiştirme misyonuyla ilerliyor.

        Ücretsiz olan sınava kayıt ve detaylı bilgi için Doğa Koleji web sitesi ya da https://bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

