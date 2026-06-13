Doğa Koleji uzmanları sınavın seçici yönlerini değerlendirdi

Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan sınavda öğrencilerin yalnızca akademik bilgileri değil, üst düzey becerileri de değerlendirildi. Sınav sonrasında öğrencilerin duygusal iyi oluşlarını desteklemenin önemine dikkat çeken Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölümü, velilere yönelik şu önerileri paylaştı:

Sınav sabahı yaşanan heyecan, erken saatlerde güne başlanması ve uzun süren zihinsel yoğunluk nedeniyle öğrenciler kendilerini yorgun, bitkin ya da duygusal olarak hassas hissedebilirler. Bu tepkiler son derece normaldir. Ebeveynlerin sınav sonrası planlarını oluştururken çocuklarının ihtiyaçlarını, beklentilerini ve dinlenme isteklerini dikkate almaları, onların kendilerini anlaşılmış ve önemsenmiş hissetmelerine yardımcı olacaktır.

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Her öğrencinin sınav sonrasındaki duygusal tepkisi farklı olabilir. Kimi öğrenciler yaşadıklarını paylaşmak ve konuşmak isterken, kimileri bir süre yalnız kalmayı tercih edebilir. Bu nedenle velilerin çocuklarını konuşmaya zorlamadan, onların duygularını ifade etmeye hazır oldukları zamanı beklemeleri önem taşımaktadır. Yargılamadan dinleyen ve destekleyici bir tutum sergileyen ebeveynler, çocuklarının kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlar.

Sınavla ilgili değerlendirmeler yapılırken yalnızca hatalar ve yanlış cevaplar üzerinde durmak yerine, öğrencilerin doğru yaptıkları sorulara, güçlü yönlerine ve gösterdikleri çabaya da vurgu yapılmalıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin öz güvenlerini korumalarına ve motivasyonlarını sürdürmelerine destek olur.

İletişim sürecinde sözlerin yanı sıra beden dili de büyük önem taşır. Samimi bir gülümseme, sakin bir ses tonu ve destekleyici bir duruş, verilen mesajların daha etkili şekilde ulaşmasını sağlayarak öğrencinin duygusal olarak kendini güvende hissetmesine yardımcı olur.

Velilerin bu süreçte gözden kaçırmaması gereken en önemli konu ise sınav sonucundan bağımsız olarak çocuklarının gösterdiği emek, kararlılık ve çabanın takdir edilmesidir. Çocukların yalnızca başarılarıyla değil, süreç boyunca ortaya koydukları gayretle de değer gördüklerini hissetmeleri, gelecekte karşılaşacakları zorluklarla daha güçlü başa çıkmalarına katkı sağlayacaktır.

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10 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından yayımlanacak Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda, 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih sürecinin dikkatli ve planlı bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin ilgi alanları, hedefleri ve akademik profillerinin yanı sıra geçmiş sınav istatistikleri de göz önünde bulundurularak yapılması gereken merkezi ve yerel yerleştirme tercihleri, uzman rehber öğretmenlerin desteğiyle değerlendirilmelidir.

Doğa Koleji Rehberlik Bölümü olarak bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, sınava katılmış olsun ya da olmasın tüm 8. sınıf öğrencilerimize alanında uzman rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki çocuklarımızın bu dönemde ihtiyaç duyduğu en önemli şey; anlayış, sabır ve koşulsuz destektir. Onlara sunacağımız rehberlik ve güven duygusu, yalnızca tercih sürecini değil, geleceğe bakışlarını da olumlu yönde şekillendirecektir.

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

Doğa Koleji Eğitim Direktörü

Bugün gerçekleştirilen LGS, öğrencileri yıllar boyunca sürdürdükleri akademik gelişim yolculuğunun önemli bir kilometre taşı oldu. Doğa Koleji olarak ortaokul eğitimimizi; okuduğunu anlama, eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel araştırma becerilerini merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla şekillendiriyoruz. LGS hazırlık sürecinde uyguladığımız sistemli ölçme-değerlendirme çalışmaları, zengin eğitim içerikleri, rehberlik desteği ve danışman öğretmenlik modeliyle öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koymalarını destekliyoruz. Bizim için LGS yalnızca bir sınav değil, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan kapsamlı eğitim anlayışımızın doğal bir sonucudur. Gerçek başarı; bilgiyi yorumlayabilen, üretebilen ve yaşam boyu öğrenmeye devam eden bireyler yetiştirmektir.

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Ayşegül Gök

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı

Türkçe soruları; sadece konuyu bileni değil, görsel ve grafik verilerden anlam çıkarabilen ve düşünsel bağ kurabilenleri öne çıkardı.

Türkçe testi; okuduğunu anlama ve doğru yorumlama, bilgileri yerinde kullanma ve öğrencinin verilenlerle alakalı muhakeme becerisini ölçen bir sınav olmuştur. Metin sorularında öğrencilerin yıl içinde çözdüğü sorulara benzer sorularla karşılaşmış olma ihtimalleri yüksek olup bu sorularda kolaylıkla sonuca ulaşmışlardır. Dil bilgisi sorularında, konuya hâkim öğrencilerin zorlanmayacağı kazanımlardan soru sorulurken grafik-görsel okuma ve sözel mantık soruları, metin sorularına kıyasla sıralama belirleyici olmuştur. Özellikle güçlü bir okuma kültürüne sahip, sözcük dağarcığı gelişmiş ve eleştirel düşünebilen öğrenciler testte avantaj sağlamıştır. Bu yönüyle LGS Türkçe testi; ayırt edici ve öğretim programı hedefleriyle uyumlu bir yapıda gerçekleştirilmiştir.

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Çiğdem Karakaş

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

Alan Bilgisi Kazandı: Sadece Okuyan Değil, Kavramı Bilen Öne Çıktı:

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi; salt metin okuma becerisinin ötesine geçerek tarihî olayların arkasındaki kavramsal derinliği süzebilen öğrencilerin fark yarattığı bir sınav olmuştur. MEB müfredatıyla tamamen uyumlu olan 10 soruluk testte, doğrudan bilgi ölçümü yerine öğrencilerin okuduğunu anlamlandırma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve bilgiyi transfer etme becerileri sorgulanmıştır. Sınavda başarılı olabilmek için sömürgecilik, diplomasi, rejim, iç cephe, liberalizm ve sosyal devlet gibi temel alan kavramlarına hâkim olmak gerekmiştir. Kemal Tahir’in "Esir Şehrin İnsanları" eserinden Sümerbank’ın sosyal devlet yatırımlarına kadar tüm sorular, öğrencilerden kavramlar üzerinden muhakeme yapmasını talep etmiştir. "Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi" konusunu ele alan süreç şeması sınavın görsel okuryazarlık boyutunu başarıyla ölçerken; Atatürk’ün vizyoner "İç Cephe" yaklaşımı ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın yapısal özelliklerini sorgulayan sorular sınavın en seçici ve ayırt edici noktaları olmuştur. Soruların dili net, açık ve çelişkiden uzaktır. Sınav genel olarak orta düzeyde seyretse de kavramları yüzeysel öğrenen ve metindeki çeldiricileri dikkatli süzemeyen öğrenciler için belirleyici olmuştur. Bu tablo, İnkılap Tarihi dersinin artık bir "ezber dersi" olmadığının en net kanıtıdır. Gelecek yıllarda sınava girecek öğrencilerimize; kuru bir kronoloji ezberinden kaçınmalarını, tarihî olayların arkasındaki felsefeyi ve anahtar kavramların içeriklerini somutlaştırarak öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.

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Abdullah Albayrak

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

Bilgi ve Düşünme Becerilerini Ölçen Bir Sınavdı:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branş testi ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara benzer şekilde hazırlandığı görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalıdır. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde anlaşılır tarzdadır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Medine sözleşmesinde geçen hak ve sorumlulukların belirlenmesi perspektifinde öne çıkan fikir ve vicdan hürriyeti ile Hz. Muhammed'in Mekke'yi fethettiğinde Mekkelilere yaklaşımı bunun somut örneğidir. Sınavda buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. 2026 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Geçtiğimiz sene yapılan LGS sınavına göre zorluk seviyesi artan ve bilgi sorularının daha ön planda olduğu görülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı soruları ile öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sınavı sorularının birbirlerine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyor, güzel sonuçlar almasını temenni ediyoruz.

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Şebnem Göceci Kuşcu

Doğa Koleji Ortaokul İngilizce Bölüm Başkanı

LGS İngilizcede Okuma Becerisi Ön Plandaydı:

İngilizce testi, öğrencilerin yalnızca kelime bilgilerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini de ölçen bir yapıya sahipti. Diyalog, metin ve görsel içerikli sorular, öğrencilerin dikkatli okuma ve verilen bilgileri doğru değerlendirme becerilerini ön plana çıkardı. Günlük yaşamdan örneklerle hazırlanan sorular öğrencilerin ipuçlarını doğru kullanarak sonuca ulaşmalarını gerektirdi. Soruların büyük bölümü doğrudan bilgi ölçmekten ziyade, bağlamı doğru yorumlama becerilerine odaklandı. Birkaç soruda yer alan çeldiriciler ve ince anlam farklılıkları ayırt ediciliği artırdı. Bu nedenle İngilizce testi okuma-anlama, kelime bilgisi ve yorumlama becerilerini ön plana çıkarırken, farklı soru tipleri üzerinde çalışan, dikkatli okuyan ve sorulara yeterli zamanı ayıran öğrencilerin avantaj sağladığı seçici bir sınav oldu.

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Berivan Dülğer Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm BaşkanıMatematiksel Modelleme ve Mantıksal Akıl Yürütmeyi Öne Çıkaran Seçici Bir Sınav:

Matematik testi, öğretim programına ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli felsefesine yakın, dengeli bir dağılımla hazırlanmıştır. Sorular incelendiğinde; ilk sayfalarda akademik özgüveni destekleyen temel kazanım düzeyindeki sorular yer alırken ilerleyen sayfalarda muhakeme, dikkat ve analitik düşünme becerilerini ölçen üst düzey seçici soruların ağırlık kazandığı görülmektedir. Günlük yaşam senaryoları ve bilimsel bağlamlarla harmanlanan görsel içerikli sorular; salt ezberi değil, okuduğunu doğru anlamayı, soyut kavramları somutlaştırarak matematiksel modellemeye dönüştürmeyi zorunlu kılmış ve öğrencilerin problem çözme yeterliliklerini ölçmüştür. Sınavın bütününde çok adımlı işlem becerileri ve mantıksal akıl yürütme kapasiteleri titizlikle analiz edilmiştir. Özellikle bazı sorularda birden fazla kazanımın sentezlenmesi, sınavın seçicilik ve ayırt edicilik katsayısını belirgin şekilde artırmıştır. Soruların dilinin açık, sade, net ve çelişkiden uzak olduğu; matematiksel okuryazarlığı ödüllendiren bir anlayışın sürdürüldüğü dikkat çekmektedir. Öğrencilerin başarıya ulaşabilmeleri için kavramsal mantığı oturtmaları, analitik okuma yapmaları ve çok adımlı stratejilere yönelmeleri önemlidir. Her öğrencimizin gösterdiği emeğin çok değerli olduğuna inanıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz.

Fatih TüfekçiDoğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm BaşkanıFen Sorularında Ezber Değil, Muhakeme Ön Plandaydı:

Fen bilimleri testinde tüm ünitelerden sorulara yer verilmiş ve soruların MEB kazanımlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Sorular; ezber bilgiden çok kavramsal anlayışı, yorum yapma ve çıkarımda bulunma becerisini ölçmüştür. Deneysel düzenekler, günlük yaşamla ilişkilendirilen senaryolar ile tablo ve görsellerin kullanıldığı sorular dikkat çekmiştir. Özellikle sıvı basıncı, basit makineler, elektriksel yükler ve madde-ısı ünitesindeki sorular; dikkatli analiz ve güçlü muhakeme becerisi gerektirerek testin ayırt ediciliğini artırmıştır. Genel olarak sınav; müfredata hâkim, okuduğunu doğru yorumlayabilen ve analitik düşünebilen öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte hazırlanmıştır.