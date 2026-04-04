Doğa Rutkay: Çocuk istemiyordum

Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmişti. Çift, 2018 yılında Piraye ve Rutkay adını verdikleri ikiz çocuklarını kucaklarına almıştı.

Doğa Rutkay, önceki gün "Yasemin’in Penceresi" adlı programa konuk oldu. Ünlü oyuncu, “Çocuk sahibi olmayı düşünmediğin doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: Doğru, tabii ki. Hiç düşünmüyordum. Kocamla orayı da görürüz, burayı da görürüz’ hayallerindeydim. 36 bitiyordu evlendik, 39 bitiyordu anne oldum. Gerçekten hiç aklımda yoktu böyle bir şey.

Oyuncu, bu konuda kendisini eşi Kerimcan Kamal’ın teşvik ettiğini söyleyerek, "Bana dedi ki; ‘İki tür kadın vardır. Biri anne olmayı tercih etmez, anne olmak zorunda da değildir. O her halükârda mutludur. Ama sen anne olmak zorundasın. Çünkü anneanneme çok uzun yıllar baktım. Kendi evladım gibi. Anaç bir yapım vardı. Sanıyorum eşim de öyle görmüş. ‘Sen anne olmayı denemelisin bence’ deyip beni teşvik etti" ifadelerini kullandı.