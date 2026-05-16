Doğa Rutkay Kamal: Babama hiçbir zaman öfkeli olmadım

Doğa Rutkay Kamal; gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ile 2014 yılından bu yana evli olan ve 2018’de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim’i kucağına alan ünlü oyuncu, katıldığı bir programda çocuklarını büyütme tarzından babası Rutkay Aziz ile olan ilişkisine, eşi Kerimcan Kamal ile farklı karakterlerinin evliliklerine yansımalarına kadar birçok konuda konuştu.

"OYUNCULUK OKUMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Gençlik yıllarında oyunculuk yerine tarih ve arkeolojiye ilgi duyduğunu belirten Doğa Rutkay Kamal, "Hiç oyunculuk okumayı düşünmemiştim. Tarih ve arkeolojiye büyük bir ilgim vardı. Arkeolog olmayı çok istiyordum ama istediğim başarıyı yakalayamayınca bu hayalim olmadı. Babam da ‘Bari konservatuvara mı yönelsen?’ dedi. Oyunculuk aslında hayatımda hep kenarda duran bir ihtimaldi. Yine de içimde hâlâ tarih okuma isteği var; çocuklar büyüdüğünde bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMA DA BUNU UYGULUYORUM"

Çocuklarını büyütürken teknolojiden uzak tuttuğunu vurgulayan ünlü oyuncu, "Yalnızlığın ve sıkılmanın insanın içindeki cevheri uyandırdığına inanıyorum. Çocuklarıma da bunu uyguluyorum; 'Anne sıkılıyorum' dediklerinde 'Harika, bol bol sıkılabilirsin, yapabileceğim bir şey yok' diyorum. Zaten onlara hiç telefon vermediğim için ekran bağımlılığı gibi bir durumları da yok" açıklamasını yaptı.

"BENİ TELEVİZYONDA DAHA ÇOK YENİ İZLEMEYE BAŞLADILAR"

'Saba Tümer'in programına konuşan oyuncu açıklamalarına şöyle devam etti: Şu an 7.5 yaşında olan ikizlerim beni televizyonda daha çok yeni izlemeye başladılar. Ünlü olduğumu ise televizyondan ziyade çevreden fark ediyorlar. Sokakta 'Annen Güldür Güldür'de oynuyor, fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyenleri görünce durumu anlıyorlar. Yoksa evde 'Bizim annemiz de ünlüymüş' gibi bir hava henüz yok.

"BEN DE BABAMI AZ GÖRDÜM AMA ONU ÇOK SEVDİM"

Anne ve babası çok küçük yaştayken boşanan Kamal, usta sanatçı Rutkay Aziz ile olan ilişkisine de değindi. Oyuncu, "Babama hiçbir zaman öfkeli olmadım. Tiyatroda olduğu için onu çok az gördüm; zaten annemle babam çok erken boşanmıştı. Genelde ünlü anne-babaların çocuklarında, mesleğin ebeveynlerini çaldığı düşüncesiyle bir öfke olurmuş. Ben de babamı az gördüm ama onu çok sevdim, aramızda hep güçlü bir bağ vardı. Ona kafa tutmak veya kendimi kanıtlamak için bir yarışa girmek hiç benim terbiyeme uymadı. Zaten yapım gereği okulda öğretmenime ya da arkadaşlarıma da kendimi ispatlamaya çalışmazdım. Birileri beni takdir etsin diye asla ekstra bir çabaya girmedim, kendimi hep olduğum gibi tanıttım" diye konuştu.

"KARAKTERLERİMİZ TAMAMEN ZIT"

Eşi Kerimcan Kamal ile 15 yıldır birlikte olduklarını belirten Doğa Rutkay Kamal, aralarındaki karakter farklılıklarını da anlattı. Kamal, "Karakterlerimiz tamamen zıt; o son derece vakur, sakin ve analitik bir adam, ben ise yerinde duramayan bir labrador gibiyim. İlişkimizin başında bana 'Biraz sakinleş, yoruldum' dediğinde şaşırırdım ama zaman geçtikçe yorucu olabildiğimi anladım. Tabii onun tarzı da yorucu! Ben her şeyimle önden hazırlanıp kapıda beklerim, Kerimcan ise her detayı düşünerek hareket eder. Hayatım kapı önündeki merdivende onu beklemekle geçiyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, HT MAGAZİN, AA