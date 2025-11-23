Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay Kamal, bir süredir İzmir Urla’da yaşadıklarını, haftanın üç günü ise 'Güldür Güldür Show' çekimleri için İstanbul’a geldiğini anlattı.

Ünlü oyuncu; "Çocukları dedelerine getiriyoruz, hem ailece zaman geçiriyoruz hem de işimizi sürdürüyoruz. Bugün de güzel havayı fırsat bilip kahvaltı yaptık, biraz da parka uğrayıp çocukları eğlendirdik. Yarın tekrar Urla’ya döneceğiz" dedi.

Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal ise aile yaşamlarının uyumlu ilerlediğini vurgulayarak, "Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.