Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çifti ikiz çocukları ile Bebek'te - Magazin haberleri

        Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çifti çocukları ile Bebek'te

        Doğa Rutkay Kamal - Kerimcan Kamal çifti, ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile Bebek Parkı'nda görüntülendi. Doğa Rutkay Kamal, bir süredir İzmir Urla'da yaşadıklarını, haftanın üç günü ise 'Güldür Güldür Show' çekimleri için İstanbul'a geldiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 gün İstanbul'da 3 Gün Urla'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim ile Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay Kamal, bir süredir İzmir Urla’da yaşadıklarını, haftanın üç günü ise 'Güldür Güldür Show' çekimleri için İstanbul’a geldiğini anlattı.

        Ünlü oyuncu; "Çocukları dedelerine getiriyoruz, hem ailece zaman geçiriyoruz hem de işimizi sürdürüyoruz. Bugün de güzel havayı fırsat bilip kahvaltı yaptık, biraz da parka uğrayıp çocukları eğlendirdik. Yarın tekrar Urla’ya döneceğiz" dedi.

        Doğa Rutkay Kamal, eşi Kerimcan Kamal ise aile yaşamlarının uyumlu ilerlediğini vurgulayarak, "Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Doğa Rutkay Kamal
        #Kerimcan Kamal
        #Piraye Kamal
        #Rutkay Kerim Kamal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı