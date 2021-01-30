Doğa Rutkay, İbo Show'a konuk oldu. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Doğa Rutkay, Güldür Güldür Show'da rol alıyor. Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında? İşte Doğa Rutkay'ın biyografisi...
DOĞA RUTKAY KİMDİR?
Doğa Rutkay Kamal, 30 Ekim 1978'de doğdu. 2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. "Card Finans" reklamında rol almıştır, TRT 1'de bir talk show yapmıştır. 2014'te Kanal D'de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Şu an Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Yeter karakteri ile rol almaktadır.
DOĞA RUTKAY'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
|Yıl
|Dizi
|Karakter
|Yönetmen
|Rol
|1994
|Kurtuluş
|Latife'nin kız kardeşi
|Ziya Öztan
|Çocuk Oyuncu
|1998
|Günaydın İstanbul Kardeş
|Sadenaz - 2
|Çağan Irmak
|Başrol Oyuncusu
|1998
|Çiçeği Büyütmek
|Tarık Alpagut
|2001
|Aşkım Aşkım
|Layla Uzun
|Filiz Kaynak
|Başrol Oyuncusu
|2002
|Pembe Patikler
|Zeliş
|Julide Övür
|Başrol Oyuncusu
|2002
|Her Şey Aşk İçin
|Cankat Ergin
|2002
|Şeytan Sofrası
|Lale
|Ömer Uğur
|2004
|Halk Düşmanı
|Deniz
|Erkavim Yıldırım
|Başrol
Oyuncusu
|2005
|Bendeniz Aysel
|Aybike
|Ebru Yalçın
|2006
|Avrupa Yakası
|Esra
|Jale Atabey Özberk
|Konuk Oyuncu
|2007
|Şölen
|Şölen
|Cemal Kavsar
|Başrol
Oyuncusu
|2008
|Aşkım Aşkım
|Layla Uzun
|Nursen Esenboğa
|Başrol
Oyuncusu
|2009
|Kandıramazsın Beni
|Focus Film
|2014
|Analı Oğullu
|Kendisi
|Beşiktaş Kültür Merkezi
|Konuk Oyuncu
|Yıl
|Film
|Karakter
|Rol
|1998
|Cumhuriyet
|Latife'nin Kız Kardeşi
|Yardımcı Karakter
|2004
|Şans Kapıyı Kırınca
|Hostes
|Konuk Oyuncu
|2006
|Gen
|Dr. Deniz
|Başrol
Oyuncusu
|2007
|Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
|Gelin
|Konuk Oyuncu
|2007
|Bir İhtimal Daha Var
|Pelin
|Yardımcı Karakter
|2009
|Dersimiz Atatürk
|Latife Hanım
|Konuk Oyuncu
|2010
|Pak Panter
|Gülizar
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Patlak Sokaklar: Gerzomat
|Mary Jane
|Yardımcı Karakter
|2012
|Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
|Leyla Şekerci
|Yardımcı Karakter
|2012
|Süpertürk
|Program Sunucusu
|Konuk Oyuncu
|2012
|Kral Yolu: Olba Krallığı
|Denizin Annesi
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Dedemin Fişi
|Pervin Kaya
|Yardımcı Karakter
|2018
|Bizim Köyün Şarkısı
|Konuk Oyuncu
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