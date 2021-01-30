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Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, evli mi?

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Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında, evli mi?

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DOĞA RUTKAY KİMDİR?

Doğa Rutkay Kamal, 30 Ekim 1978'de doğdu. 2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. "Card Finans" reklamında rol almıştır, TRT 1'de bir talk show yapmıştır. 2014'te Kanal D'de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Şu an Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Yeter karakteri ile rol almaktadır.

DOĞA RUTKAY'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

YılDiziKarakterYönetmenRol
1994KurtuluşLatife'nin kız kardeşiZiya ÖztanÇocuk Oyuncu
1998Günaydın İstanbul KardeşSadenaz - 2Çağan IrmakBaşrol Oyuncusu
1998Çiçeği BüyütmekTarık Alpagut
2001Aşkım AşkımLayla UzunFiliz KaynakBaşrol Oyuncusu
2002Pembe PatiklerZelişJulide ÖvürBaşrol Oyuncusu
2002Her Şey Aşk İçinCankat Ergin
2002Şeytan SofrasıLaleÖmer Uğur
2004Halk DüşmanıDenizErkavim YıldırımBaşrol

Oyuncusu

2005Bendeniz AyselAybikeEbru Yalçın
2006Avrupa YakasıEsraJale Atabey ÖzberkKonuk Oyuncu
2007ŞölenŞölenCemal KavsarBaşrol

Oyuncusu

2008Aşkım AşkımLayla UzunNursen EsenboğaBaşrol

Oyuncusu

2009Kandıramazsın BeniFocus Film
2014Analı OğulluKendisiBeşiktaş Kültür MerkeziKonuk Oyuncu

YılFilmKarakterRol
1998CumhuriyetLatife'nin Kız KardeşiYardımcı Karakter
2004Şans Kapıyı KırıncaHostesKonuk Oyuncu
2006GenDr. DenizBaşrol

Oyuncusu

2007Bayrampaşa: Ben Fazla KalmayacağımGelinKonuk Oyuncu
2007Bir İhtimal Daha VarPelinYardımcı Karakter
2009Dersimiz AtatürkLatife HanımKonuk Oyuncu
2010Pak PanterGülizarBaşrol Oyuncusu
2012Patlak Sokaklar: GerzomatMary JaneYardımcı Karakter
2012Çakallarla Dans 2: Hastasıyız DedeLeyla ŞekerciYardımcı Karakter
2012SüpertürkProgram SunucusuKonuk Oyuncu
2012Kral Yolu: Olba KrallığıDenizin AnnesiBaşrol Oyuncusu
2016Dedemin FişiPervin KayaYardımcı Karakter
2018Bizim Köyün ŞarkısıKonuk Oyuncu

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