Doğa Rutkay, İbo Show'a konuk oldu. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Doğa Rutkay, Güldür Güldür Show'da rol alıyor. Doğa Rutkay kimdir? Doğa Rutkay kaç yaşında? İşte Doğa Rutkay'ın biyografisi...

DOĞA RUTKAY KİMDİR?

Doğa Rutkay Kamal, 30 Ekim 1978'de doğdu. 2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. "Card Finans" reklamında rol almıştır, TRT 1'de bir talk show yapmıştır. 2014'te Kanal D'de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Şu an Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Yeter karakteri ile rol almaktadır.

DOĞA RUTKAY'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ