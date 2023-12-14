Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğal gaz desteği ödemelerine zam yapıldı! 2024 Doğal gaz desteği ne kadar oldu?Doğal gaz desteği kaç ay (hangi aylar) verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

Doğal gaz desteğine zam geldi! Doğal gaz desteği ne kadar oldu? Kışın gelmesiyle birlikte doğal gaz desteği yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş doğal gaz desteğini beklerken bir müjde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, doğal gaz desteği ödemelerine zam yapıldığını ve hane başına yıllık 3 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacağını açıkladı. Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:46 facebook

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Her sene ihtiyaç sahibi aileler verilen doğal gaz desteği, havaların soğumasıyla yeniden gündemde. Bu yıl farklı olarak, destek ödemelerine zam yapıldı. Böylece, haneler aylık 312 TL'ye kadar destek ödemesi alabilecek. Peki, doğal gaz desteği kaç TL oldu ve ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

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DOĞAL GAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak 1500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda yapılacak.