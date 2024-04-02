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        Haberler Yaşam Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yavru sevinci

        Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yavru sevinci

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kanguru, tavşan, keçi ve koyun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:00
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kanguru, tavşan, keçi ve koyun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi.

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        Geniş doğal yaşam alanlarıyla 1400 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğumlarla hayvan sayısı arttı. Yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

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        Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, halka kuyruklu lemurlarda üç yavru doğdu.

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        Kanguru, Alman Alaca tavşanı ve Yeni Zelanda tavşanları ile Saanen, Tiftik ve Cüce keçiler grubu ile Kamerun ve Merinos koyun türlerinde de yeni yavrular ailelerine katıldı.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumların hayvan refahının iyi olduğunu gösterdiğini belirtti.

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        Baharla yeni doğum sevinci yaşadıklarını aktaran Arsun, "Farklı türlerde yavrularımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

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        Lemur ailesinin sayısı 3 yeni yavruyla 11'e yükseldi. Özellikle lemurlar, Doğal Yaşam Parkı'na renk katan ilgi çeken bireyler.

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        Lemurlar üremeleri için tasarlanan özel barınakta bir arada yaşıyor. Tüm hayvan dostlarımızın sağlık kontrolleri, barınmaları ve beslenmeleri doğru şekilde yapıldığı için üremeler de artarak devam ediyor" ifadesini kullandı.

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        Arsun, ceylan ve geyiklerin de ilerleyen günlerde yavrulamaya başlayacağını kaydetti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #doğal yaşam parkı
        #Antalya
        #yeni yavru
        #haberler
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