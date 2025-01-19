2022 yılından beri dar gelirli hanelere sağlanan doğalgaz tüketim desteği ödemeleri 2025 için başladı. Ödemeler, ilden ile değişkenlik gösteren tutarlara göre yapılıyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, doğalgaz tüketim desteği ne kadar ve şartları nelerdir? İşte, doğalgaz desteğine dair tüm detaylar...