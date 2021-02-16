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Haberlerİş-YaşamŞirketlerDoğan Holding'den hisse alımı
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Doğan Holding ortağının hisselerini satın aldı

Doğan Holding, kitap yayıncılığındaki ortağı Egmont International’ın yüzde 50 oranındaki hisselerini satın aldı. Yapılan açıklamada, Doğan Holding'in tek pay sahibi olmak üzere 16 Şubat 2021 tarihinde pay devir sözleşmesi imzaladığı bildirildi. Doğan Holding’ten, Egmont’un hisselerinin satın alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi ve yayıncılık sektörü için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi

Doğan Holding'den hisse alımı
HABERTURK.COM

Doğan Holding, kitap yayıncılığındaki ortağı Egmont International’ın hisselerini satın aldı. Yayıncılıkta büyüme yolculuğuna tek başına devam etme kararı alan Doğan Holding'in, ortağı Egmont’un yüzde 50 oranındaki hisselerini satın aldığı açıklandı. Doğan Holding'in tek pay sahibi olmak üzere 16 Şubat 2021 tarihinde pay devir sözleşmesi imzaladığı bildirildi

Doğan Grubu, Türkiye’de uluslararası standartlarda yayıncılık yapmak üzere 25 yıl önce İskandinav yayıncılık devi Egmont International Holding A/S ile Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş.’yi kurmuştu.

Doğan Egmont markasına Doğan Kitap, Dex, Doğan Novus, Ceo+, Doğan Solibri ve son olarak da Doğan Akademi markaları eklendi.

Yapılan açıklamaya göre, bir süredir farklı alanlara odaklanan Egmont Publishing’in hisselerini Doğan Grubu’na satma kararında, yeni odak alanları ve uluslararası yatırım stratejileri etkili oldu.

Pay devir sözleşmesini takiben Rekabet Kurulu’na yapılacak bildirimin olumlu sonuçlanması halinde, pay devir işleminin usulüne uygun olarak tamamlanması planlanıyor.

Doğan Egmont'un bundan sonra Doğan Holding’in vizyonuyla yatırım yapmaya ve yayıncılık sektöründeki pozisyonunu sürdürerek büyümeye devam edeceği kaydedildi. Egmont Publishing yeni adıyla Egmont Story House ile içerik paylaşımı, ortak edisyonlar ve ürün geliştirme gibi alanlarda da iş birliğinin sürdürüleceği öğrenildi.

Doğan Holding’ten, Egmont’un hisselerinin satın alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi ve yayıncılık sektörü için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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