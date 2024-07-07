Doğanın ölümcül yüzü: En çok ölüme sebep olan 7 memeli hayvana şaşırabilirsiniz!

Bu durum, insanların ayıları evcil ve zararsız olarak görmelerine neden oluyor ancak bu hata, hem insanlar hem de ayılar için sıklıkla trajediyle sonuçlanır. Boz ayı ve kutup ayıları en tehlikeli olanlarıdır, ancak Avrasya boz ayıları ve Amerikan kara ayılarının da insanlara saldırdığı bilinmektedir.