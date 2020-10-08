Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde Mehdi ile Zeynep'in arasındaki ipler iyice gerilir. Yeni sezona geçtiğimiz hafta merhaba diyen dizi geçen sezon yayın hayatına başlamıştı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— tv8 (@tv8) October 7, 2020

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. SON BÖLÜM İZLE

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezon ilk bölümünde Kırmızı Oda sürprizi de yaşanıyor. Zeynep, doktora tedavi için gidiyor. Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştiriyor. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.