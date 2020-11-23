Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 20. son bölümüyle ekranlara geldi ve ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı aranmaya başladı...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ve Mehdi arasındaki gerilim Mehdi’nin Barış’ı evde görmesiyle tırmanır. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan Mehdi önce Zeynep’in kalbini kırar sonra da acısını Nuh’tan çıkarır. Cemile ile olan ilişkisi nedeniyle Nuh’a da sırtını dönen Mehdi işi bile gözden çıkararak iyice yalnızlaşacaktır.

Barış ziyareti sırasındaki alçak gönüllüğü ve yardımseverliği ile ev halkının gönlünü fetheder. Zeynep artık Barış ile her şeyi konuşabileceğini anlar. Ancak Barış ve Zeynep’in günden güne güçlenen dostluğu kısa sürede Mehdi’nin kıskançlığının hedefi haline gelecektir. Zeynep bir taraftan Nazlı ve Mehdi’ye dair soru işaretleri ve kıskançlık hissi ile mücadele ederken bir taraftan da Cemile ve Nuh’a destek olmaya çalışır.

İyice bunalıma giren Müjgan tarafından da kabul görmeyen ikiliye başta Sultan ve Zeynep olmak üzere tüm ev halkı sahip çıkar. Sonunda Cemile ve Nuh için kurulan düğün birçok sürprizi de beraberinde getirir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?