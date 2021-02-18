TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 32. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benal Mehdi'yle karı koca olarak geçireceği ilk gece için Mehdi'ye adım attı.

Mehdi’nin cezaevinden çıkması, dengeleri değiştirecektir. Mehdi, artık içeri girdiği halinden daha güçlü daha nüfuzludur, zira cezaevinde tanıştığı arkadaşı Cengiz’in dışardaki işlerini yürütecektir. Mehdi’nin özgür kalması; Barış ve Zeynep’in ailesinin endişelenmesine yol açar. Acaba Mehdi yine Zeynep konusundaki ısrarını sürdürecek midir? Onun peşine düşecek midir?

Mehdi Zeynep ve ailesine karşı herkesi şaşırtacak hamleler yapsa da yeni edindiği güç ona karşı şüphelerin kuvvetlenmesini sağlar.

Zeynep ve Barış ise, artık Mehdi’nin mahkemesi konusundan nispeten azadedir. Bu konunun gündemlerinde daha az yer almasıyla birlikte; birbirlerine tutumları da değişir; hayattan sadece ikisinin olduğu zamanlar koparırlar…