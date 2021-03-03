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Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 34. son bölüm

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen diziye bu akşam; Zeynep'in kim olduğunu bile bilmezken aşık olup olmadığını nasıl anlayabileceğini Emine'ye sorması damga vurdu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 34. son bölüm

TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 34. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, kim olduğunu bile bilmezken aşık olup olmadığını nasıl anlayabileceğini Emine'ye sordu.

Nermin, Barış ve Zeynep’in üzerine açılan ateş sonrası Mehdi’nin bu olaydaki masumiyeti kanıtlanmıştır. Ancak yaralanan Mehdi’nin hastaneye gitmesi, adli bir duruma karıştığı anlamına gelecek ve şartlı tahliyesi riske girecektir.

03 Mart Çarşamba

Bu olay üzerine Zeynep, Sakine, Nermin, Sultan ve Emine, Mehdi’nin iyi ve kötü yanları üzerine bir sorgulamaya girer. Bugüne kadar olanlar bir kenara, Mehdi’nin kendini Barış ve Zeynep için siper etmesi herkese aynı soruyu sordurtur. Sürekli yargıladıkları ve geçmişten gelen bir hakla suçladıkları adam, gözünü kırpmadan kendini ateşe atmıştır onlar için.

İnsanın yedi yabancıya dahi yapacağı gibi Mehdi’yle aralarında geçenleri bir süreliğine kenara bırakırlar.

Ancak bölüm sonunda öyle bir şey olur ki, herkes kendini daha büyük bir sorunun yanıtını ararken bulur: İnsan değişir mi?

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