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Dogecoin fiyatı sert düştü

Elon Musk, Snoop Dogg, Mark Cuban gibi ünlülerin yatırım yapabileceğini belirtmesiyle fiyatı bir anda zirveyi gören Dogecoin, geçen haftaki zirvesinden yüzde 20 geriledi. Ancak yine de 2021 yılı itibarıyla getirisi yüzde 1350 düzeyinde.

ÇAKILDI! Son dakika: Dogecoin fiyatı sert düştü - Haberler
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2013 yılında şaka olarak tasarlanan Dogecoin, pazartesi günü gördüğü tarihi zirvenin ardından yüzde 20 düşerek yüksekten giren yatırımcısını üzdü. 7 Şubat'ta 0.087159 seviyesini gören Dogecoin, 0.06784'e kadar indi.

Analistler düşüşün teknik olarak beklendiğini belirtse de son 7 günlük periyotta Dogecoin fiyatı halen yüzde 50 artıda, 2021 yılı başından beri ise getirisi yüzde 1350 seviyesinde 8.7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Hatırlanacağı üzere Dogecoin'in yükselişi Tesla CEO'su Elon Musk'ın attığı tivitlerle başlamış ve Snoop Dogg, Gene Simmons gibi ünlülerin yanı sıra milyarder yatırımcı Mark Cuban'ın da Dogecoin yatırımı düşündüğünü belirtmesiyle hızlanmıştı.

Son dönemde piyasalara yön veren Reddit forumlarında, revaçtaki odalardan SatoshiStreetBets forumunda Dogecoin'in 1 dolara yükselebileceği konuşuluyor.

Reddit'e açık mektup yazan Dogecoin kurucusu Billy Markus "Aptalca bir şakadan insanları değer verdiği ve çok hızlı gelişen bir topluluğa dönüştük. Pek çok insanın katılımıyla Dogecoin üzerinden yeni hizmet ve altyapı geliştiriliyor" ifadelerini kullanmıştıD

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