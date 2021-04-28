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"Dogefather" tweeti Dogecoin'i uçurdu! Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin kaç Dolar oldu?

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın her tweetle bir anda yükselen Dogecoin yeniden gündemde. Kripto para piyasasının en popüler coinlerinden olan Dogecoin'in yükselişinde payı olan Elon Musk sosyal medya kullanıcıları ve Reddit tarafından "Dogefather" lakabıyla anılıyor. Elon Musk'ın kendisi için kullanılan "Dogefather" ifadesini kullanarak attığı tweet Dogecoin'i yeniden yükselişe geçirdi. Kripto para Dogecoin kaç Dolar oldu? Dogecoin nedir?

Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her şey merak konusu. Kripto para birimlerine ilginin artması Dogecoin'in de yükselişe geçmesine yol açtı. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte gündeme gelen Dogecoin 13 Nisan'da tüm zamanların en yüksek çıkışını yaptı. Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç Dolar? Dogecoin neden yükseliyor?

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

1 DOGECOİN $0.3284
1 DOGECOİN ₺2.69

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

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