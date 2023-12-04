Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Doğru sanılıp yanlış kullanılan 10 emoji: Aslında çok farklı anlamları var

        Doğru sanılıp yanlış kullanılan 10 emoji: Aslında çok farklı anlamları var

        Bir takım duyguları ifade etmek için kullanılan emojiler tek bir görselle anlatılmak istenileni karşı tarafa aktarırlar. Ancak bazı emojiler günümüzde ifade ettiği anlamın dışında kullanılıyor. İşte yanlış kullanılan 10 emoji ve doğru anlamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "ÇAK BİR BEŞLİK"

        Birçok kullanıcı bu emojinin dua etmeyi sembolize ettiğini sanıyor. Ancak bu emoji "çak bir beşlik" veya "saygılı selamlaşma" anlamlarını ifade eder.

        2

        ÖPÜCÜK EMOJİSİ DEĞİL

        İlk bakışta öpücük emojisi sanılan bu ifade aslında ıslık çalmak anlamına gelir. Bununla beraber yanında bir kalp olan aynı emoji öpücüğü temsil eder.

        3

        SADECE BİR ŞEYİ İŞARET ETMEK İÇİN KULLANILMIYOR

        Bu emoji aslında bir şeyi işaret etmek için kullanılmaz. Aynı zamanda moralsiz olmayı ve kendini kötü hissetmeyi de sembolize eder.

        4

        ASLINDA İYİ BİR ANLAMA GELİYOR

        Kötü bir şeyi simgeliyormuş gibi gözüken bu emoji aslında kötü ruhları uzaklaştıran Japon canavarı Namahage'den esinlenerek tasarlandı.

        5

        ANLAMI BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN BİLİNMİYOR

        Anlamı pek bilinmeyen bu emoji birçok ülkede farklı bir şekilde yorumlandı "No Girl (Kız yok)" veya anlamı olmayan bir kısaltma emoji olduğu düşünüldü. Ancak emojinin asıl anlamı "Not Good (iyi değil)"dan geliyor. İyi bir anlama gelmeyen bir düşünce belirtilir.

        6

        "TENGU MASKESİ"

        Japon mitolojisinde bir iblis olan Tengu maskesini temsil eden bu emoji, "Tengu olmak" yani zalimce ve yaramaz davranışlar sergilemek anlamına gelir. Sohbet sırasında partnerinize bu emoji gönderirseniz sınırı aşmak üzere olduğunu ima edersiniz.

        7

        SADECE YASAK ANLAMINA GELMEZ

        Kırmız çarpı genellikle "yasak" anlamına gelir. Ancak bu anlamı dışında emoji İngilizce bir sohbette bir öpücüğü de temsil edebilir.

        8

        ÖFKEYİ BELLİ EDER

        "Bam!" anlamına gelen bu emoji çizgi romanlardan esinlenildi. Sohbetlerde kullanıldığında ise öfkeyi belli eder.

        9

        ASLINDA BİR JAPON YEMEĞİ

        Pek bilinmeyen bu emoji, pembe girdaplı bir balık keki olan "kamaboko" adlı Japon yemeğini sembolize eder.

        10

        YUMRUK EMOJİSİNİN ANLAMI ÇOK FARKLI

        Sağ dönük yumruk emojisi aslında bir saygı ve tebrik işaretidir.

        Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?