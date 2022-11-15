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Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası görüntülendi

Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen, Keldağ Dağı'nın altındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleriyle doğal güzelliğe sahip Büyük Mağara su altı kamerasıyla görüntülendi

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AA
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırlarında, akvaryumu andıran berrak suyu ve farklı doğal yapılarıyla dikkati çeken koy ve mağaralar, dalış tutkunlarını ağırlıyor.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    AA'nın haberine göre Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, berberindeki dalgıç ekiplerle, Keldağ Dağı'nın alt kısmında kalan, bilimsel makalelerde Bilge Taş Mağarası olarak da geçen, Büyük Mağara'ya dalış gerçekleştirdi.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    2017 yılında keşfedilen, içerisinde kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri, mağaraları ve kovukları barından su altı mağarası, Ceylan'ın su altı kamerasıyla görüntülendi.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Ceylan, Karamağara Koyu'nun hemen yanındaki Büyük Mağara'nın Türkiye'de güvenle dalınabilecek su altı yapılarının başında geldiğini söyledi.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Mağaranın son 2 yılda tüm dalış okullarının ve dalgıçların adresi haline geldiğini aktaran Ceylan, "Geçmişte karada olan ve sonrasında su altında kaldığına inandığımız mağara, dalıcılar için muhteşem bir ambiyansa sahip.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    İç galerilerdeki sarkıtlar, dikitler, tünel ve hava ciğerleri kapalı mahal dalışlarını seven dalıcıların görmesi gereken bir lokasyon. En muhteşem kısım, çıkıştaki mavi ışık ve kum piramidi. Çok sayıdaki mağara ve büyükçe kovuklarla Büyük Mağara adrenalin dolu dalışların Türkiye'deki 'Nirvana'sı."
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Bölgeye tecrübeli dalgıçların girebileceğini ifade eden Ceylan, mağara dışındaki alanda her seviyede dalgıcın görebileceği büyükçe kovuklar ve bacaların bulunduğunu kaydetti.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    "SU ALTININ PAMUKKALE'Sİ"

    Tahsin Ceylan, Büyük Mağara girişinin 20-24 metre arası büyüklükte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    "Girişten sonra yaklaşık 120 metre yatay palet vurduktan sonra yüzeydeki hava ciğerlerine varılıyor. Mağaranın en etkileyici noktası ise hava ciğerlerine yakın olan dikit ve sarkıtların oluşturduğu ambiyans.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Muhteşem, su altının Pamukkale'si. Bu su altı mağarasının hala keşfedilmeyi bekleyen kısımlarının olması dalıcılarda heyecan noktasını zirvede tutuyor. İçinde yaklaşık 6 büyüklü küçüklü galerilerden oluşan mağara, sportif anlamda dalınabilir güvenli mağaraların başında gelmektedir."
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Dalış eğitmeni Mahmut İğde de "Bana göre de Türkiye'de sportif anlamda dalınabilecek en güvenli mağaralardan bir tanesi. Kapalı alanda dalış yapmak isteyen dalış tutkunlarını bu bölgeye bekliyoruz" dedi.

     
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Bölgeye dalış yapanlardan eski Samandağ Kaymakamı ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik de inanılmaz bir tecrübe yaşama fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Mağaradaki sarkıtlar ve dikitler, bir anlamda su altındaki peribacaları gibi. Bu mevsimde bile su sıcaklığı 24 derece. Tüm dalışseverlerin bu güzelliği görmelerini canıgönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.

     
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

    Mağaraya dalan dalgıçlar, su altında Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu Türk bayrağı da açtı.
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi
  • 5 yıl önce keşfedildi... Su altının Pamukkale'si görüntülendi

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