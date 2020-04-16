Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor (2) - HATAY

AA

Belediye ekipleri kentte belirli noktalarda dezenfektan çalışması yaparken, belediye tarafından vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı.Reyhanlı'da da belediye ekipleri polis uygulama noktasındaki araçlarda dezenfekte etti.Emniyet güçleri vatandaşları tedbirli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.Dörtyol'da ise polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda maske dağıttı.Kızlay Hatay Şubesi ile Kızılay Toplum Merkezi tarafından Antakya ilçesinde, maske, dezenfekte ve sabun dağıtımı gerçekleştirildi.