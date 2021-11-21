AA

Verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz, turunçgil üretim ve ihracatında da önemli rol oynamaya devam ediyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, turunçgil ihracatından ocak-ekim döneminde 539 milyon 699 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi.

Bu ihracata Mersin, Hatay ve Adana yüzde 68 katkı sundu. Söz konusu 3 ilden ocak-ekim döneminde turunçgil ihracatı 368 milyon 419 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde Mersin'den 217 milyon 291 bin 957 dolar, Hatay'dan 104 milyon 574 bin 690 dolar, Adana'dan 46 milyon 552 bin 735 dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

"TURUNÇGİL MERSİN, HATAY VE ADANA'DA LOKOMOTİF BİR SEKTÖR"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'nın turunçgil ihracatına katkı vermeye devam ettiğini söyledi.

İhracatın büyük bir kısmının bu illerden yapıldığını ifade eden Kaçmaz, sektörün bu kentlere istihdam katkısında da bulunduğunu belirtti.

Kaçmaz, "Turunçgil, Mersin, Hatay ve Adana'da lokomotif bir sektör. Bu kentler önemli döviz girdisi sağlıyor. Bu 3 il büyük bir üretici bölge. Samandağ'dan İzmir'e kadar olan kıyı şeridinde turunçgil üretimi gerçekleşiyor. Fakat ana üretici iller Mersin, Hatay ve Adana. Bu bölgeyi sektörün merkezi olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

Kaçmaz, turunçgil ihracatı yapan ilk 5 il arasında Trabzon ve Şırnak'ın da yer aldığını belirtti.

Trabzon'da bulunan turunçgil firmaları aracılığıyla Rusya'ya ihracatın yapıldığını aktaran Kaçmaz, Şırnak'ın da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer aldığını ifade etti.

EN FAZLA TURUNÇGİL İHRAÇ EDEN KENTLER

Geçen sene ve bu yılın ocak-ekim döneminde en fazla turunçgil ihracatı gerçekleştiren 5 kent şöyle: