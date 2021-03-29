Çin gemileri Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularını ihlal etti 0:00 / 0:00

AA

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal karasuları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında yerel saatle 04.00 civarında dolaşan gemiler, 04.20 gibi Minami-Kojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı. Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Çin'e ait resmi gemiler Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 11 kez Japonya kara sularına girdi.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı bildirdi.

AA'nın haberine göre; Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

JAPONYA VE ENDONEZYA'DAN HİNT-PASİFİK'TE TANSİYONU YÜKSELTECEK EYLEMLERE KARŞI ORTAK MESAJ

Japonya ile Endonezya Savunma Bakanları, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in tansiyonu yükseltecek faaliyetlerine karşı koyulması konusunda anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Tokyo'yu ziyaret eden Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrası değerlendirmede bulundu.

Bakan Kişi, iki ülkenin Pekin yönetimine Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki statükonun tek taraflı değiştirilmesi çabalarından vazgeçmesine yönelik çağrıda bulunacağını söyledi.

Kişi, Çin'in kendi sahil güvenliğine söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yasaya ilişkin endişeler taşıdığını belirtti.

Güney Çin Denizi'nde Japonya ile Endonezya arasında ortak tatbikat düzenlenmesi ve savunma iş birliğinin artırılmasında mutabakata varıldığını kaydeden Kişi, Myanmar'da darbe süreci sonrası ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesine yönelik, iki ülkenin yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştığını belirtti.