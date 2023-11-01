Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, biletler nasıl alınır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Açıklama sonrasında güncel Doğu Ekspresi bilet fiyatları merak konusu oldu. İşte Doğu Ekspresi bilet fiyatları hakkında merak edilenler...
Özellikle son yıllarda birçok seyahat severin gündeminde olan Doğu Ekspresi hakkında detaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları sonrasında araştırılıyor. Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları ise 1 Kasım itibarıyla başladı. Peki, Doğu Ekspresi vagonlu bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
YILBAŞI VE SÖMESTR DÖNEMLERİ İÇİN EK SEFERLER KONDU
Bu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara’dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars’tan 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde ek seferler yapılacak. Buna göre, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirilecek.
GEZİ AMAÇLI DURUŞLAR YAPILACAK
Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.
Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta. Bireysel yolcular için 2 vagon satış yapılacak olup bireysel yolcular için bilet satışları 1 kasımda başlayacak.
DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI NE KADAR?
Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.
Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.
KALKIŞ SAATLERİ
Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı.