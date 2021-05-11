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Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi Filistin mücadelesinin simgesi oldu

Filistinlerinin yerinden edinme tehditlerine karşı uzun yıllardır süren mücadelesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi hakkında neler biliyoruz?

Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi Filistin mücadelesinin simgesi oldu
Reuters

Filistinlilerin, İsrail'in sekiz Filistinli aileyi tahliye etmesine ve mülklerine Yahudi yerleşimcilerin taşınmasına izin vermesini engellemeye çalıştığı Doğu Kudüs’ün küçük mahallesi Şeyh Cerrah’ta, İsrail polisinin mahalledeki kötü kokulu bir sıvıyı defalarca ateşlediği biliniyor.

Polisin defalarca ateşlediği kötü kokulu sıvı şimdi Şeyh Cerrah Mahallesi’nin her tarafına yayılmış durumda. Bugün Filistinli yerleşimcileri bu mahalleden çıkartmak için yürütülen yıldırma politikasının arkasındaki temel nedenleri incelemek gerekiyor.

ŞEYH CERRAH MAHALLESİ

Eski Şehir Şam Kapısı’ndan yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Şeyh Cerrah Mahallesi ismini, 1187’de Kudüs’ü Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi’den almış.

Ağaçlarla çevrili mahalle kumtaşı evler, yabancı konsolosluklar ve çevresinde lüks otellerden oluşan bir görünüme sahip.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin oturduğu bu bölgedeki Filistinlilere ait mülklere dini, siyasi ve de düşük maliyetli konut nedeniyle el koymaya çalışıyor.

İsrail’in Filistinli yerleşimcileri mülksüzleştirme politikası, aynı zamanda hukuksal zeminin işlemediği ve İsrail’in kurumları aracılığıyla 1948’den öncesine yönelik hukuksal kılıfın işletilmesini kapsıyor. İsrail geriye dönük olarak Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki mülklerin Yahudi yerleşimcilere ve Yahudi derneklere ait olduğunu iddia ediyor.

Filistinli yerleşimcileri yıldırma politikalarıyla tehdit, aldatma, sahte belge ve aracı kurumların vasıtasıyla bölgede Filistinlilere ait mülklerin devri isteniyor.

‘‘Kutsal Havza’’ olarak da bilinen ve dindar Yahudiler tarafından bir baş rahibin mezarı olarak görülen yer dahil tüm Kudüs başkent olarak görülüyor.

Stratejik konuma sahip bölgede İsrail, yeni yerleşim yerleri kurmaya ve bu bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor.

Son yıllarda bölgedeki lüks oteller ve rezidans inşaları da bu değişim çabasının göstergelerinden biri.

Bilindiği gibi, Arap-İsrail Savaşları olarak bilinen 1967 yılında İsrail, Eski Şehir ve Doğu Kudüs'ün geri kalanını ve bitişiğindeki Batı Şeria'yı ele geçirdi.

Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki evlerin çoğunda Filistinli yerleşimciler yaşıyor ancak İsrailli yerleşimciler, Filistin’de İngiliz mandası döneminin sona ermesini izleyen dönemdeki boşluk sürecinde bu bölgedeki bazı mülklere taşındı.

Yaşanan süreçte Filistin yerleşimcilerin en temel hakkı olan mülkiyet hakları ve güvenliği hiçe sayılıyor.

Rami Ayyub, Zainah El-haroun, Stephen Farrell'in Reuters haberinden yararlanılarak yazılmıştır.

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