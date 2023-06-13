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Bulmacalar, stresi azaltır ve dingin bir zekâya sahip olmanızı sağlar. Erken bunamanın önüne geçer, bilişsel zekâ düzeyinizi arttırır. Günümüzde bulmacalara internet üzerinden de erişim sağlayabiliriz. Bulmaca seçeneklerinden genellikle kare ve çengel bulmacalar tercih edilir. Bulmacalar da önce çıkan sorulardan birisi de “Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı nedir?” sorusudur. Doğu Roma İmparatorluğu ve diğer ismi nedir? İşte, merak edilen ayrıntılar.

Doğu Roma İmparatorluğu Diğer Adı Nedir?

Roma İmparatorluğunun bir bölümü olarak Doğu Roma İmparatorluğu, M.S. 395 yılında kurulmuştur. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle tarih sahnesinden silinmiştir. Kurucusu Konstantinus'tir. Ölüm döşeğinde olan Roma İmparatoru I. Teodos ülkeyi iki oğlu arasında paylaştırmıştır. Böylelikle Doğu Roma topraklarını Arkadius'a verilmiştir. Merkezi Bizans şehri olduğundan dolayı bir diğer adı Bizans İmparatorluğudur. Yani Doğu Roma İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu olarak da geçmektedir.

Doğu Roma İmparatorluğu Diğer İsmi

Bir kelimenin eş anlamlısı özellikle bulmacalarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bulmacalar eş anlamlılar üzerinden boş kutucuklardan oluşmaktadır. Bu diğer adlar kelime haznemizin gelişmesi bakımından da önemlidir. Böylelikle yeni bilgilere sahip oluruz. Doğu Roma İmparatorluğu’nun diğer ismi merkezi şehri Bizans olduğundan dolayı Bizans İmparatorluğu’dur.

Doğu Roma İmparatorluğu Nedir?

Tarihi öğrenmek ve tarihi olaylara hâkim olmak genel kültürümüz üzerinde pozitif etki sergileyecektir. Genel kültürümüzün yansıması sözlerimize de hitap etmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis yani bugünkü adıyla İstanbul’dur. İki kıtayı birbirine bağladığından ve kültür, ticaret merkezi olduğundan Bizans için önemi büyüktür. Bu sebeple İstanbul’un fethi Doğu Roma İmparatorluğu’nun sonunu getirmiştir. İmparatorlukta Latince ve Yunanca dilleri kullanılmaktadır. Dikkat çeken büyük bir uygarlığın varlığı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla son bulmuştur.