        Haberler Yaşam Doğu Roma'nın gizli tarihi Samsun Müzesi'nde aydınlanıyor

        Doğu Roma'nın gizli tarihi Samsun Müzesi'nde aydınlanıyor

        Samsun Müzesi, Doğu Roma Dönemi'ne ait tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Doğu Roma'nın gizli tarihi Samsun'da aydınlanıyor

        Açıldığı günden bugüne Samsun ve çevresinin tarihine ışık tutan Samsun Müzesi’nde birçok tarihi eser sanatseverlerin ruhuna dokunuyor.

        Geçmiş kazı ve buluntulardan elde edilen tarihi eserlerin sergilendiği müzede birçok nadide eser vatandaşların dikkatini çekiyor.

        Doğu Roma’ya ait tarihi kalıntıların yer aldığı müzede vatandaşlar, bu topraklarda yaşayan medeniyetlerin izlerini keşfetme imkanı buluyor.

        Müzede Doğu Roma Dönemi’ne ait bronz haç roliker, bronz kandil, bronz ve kurşun karışımı büst betimli kantar ağırlığı, bronz ve kurşun mühürler ile pişmiş topraktan yapılan süs eşyaları yer alırken, eserler sanatseverlere seyir zevki sunuyor.

        Müzede ayrıca Roma ve Doğu Roma'ya ait çanak, cam, heykel tıraş, dönem mimarisi ve süs eşyalarıyla ilgili bölümler de vatandaşların ilgisini çekiyor.

