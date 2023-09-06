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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transfer oldu - Trabzonspor Haberleri

        Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transfer oldu

        Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Doğucan Haspolat, Belçika'nın Westerlo Kulübüne transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:43 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:43
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        Doğucan Haspolat, Westerlo'da!
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        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Westerlo Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 600 bin avro ve şarta bağlı bonus olarak 500 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir."

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