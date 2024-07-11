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        Doğuda da batıda da sel var!

        Şiddetli sağanak yağış bazı illeri esir aldı. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu. İzmit'te de bir cadde sular altına kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:58
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        Doğuda da batıda da sel var!
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        İzmit'te sağanak nedeniyle bir cadde su altına kalırken sürücüler, bölge esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        DHA'nın haberine göre Kocaeli İzmit'te öğle saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

        CADDE SULAR ALTINDA KALDI

        Cedit Mahallesi İnönü Caddesi, yüksek mahallelerden gelen yağmur suyu, çamur ve taşlar nedeniyle su altında kaldı.

        Cadde üzerindeki araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkana girmemesi için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

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        Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf Murat Ciner, "Kanalların azlığından ve gerekli giderlerin olmamasından dolayı her yağmurda böyle oluyor. Dükkanlarımızı korumak için mecburen başında bekliyoruz" dedi.

        VALİLİK UYARDI

        Kocaeli Valiliği tarafından yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Valilik, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

        IĞDIR'DA SEL SULARI KÖYÜ VURDU

        Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu, tarım arazilerinde hasar oluştu.

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        İHA'nın haberine göre hava sıcaklığının yer yer 40 dereceye kadar çıktığı Iğdır’da sağanak yağış ve dolu da etkili oluyor.

        BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

        Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak doluyla birleşti ve sele neden oldu.

        Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dolu taneleri ise tarım arazilerinde ve yerleşim alanlarında hasara yol açtı. Sel suları yerleşim yerlerine yaklaşırken, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

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