Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 19 kişi tutuklandı Doğukan Güngör serbest bırakıldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, genel müdür Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve "ciciş kardeşler"den Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 19 şüpheliyi tutukladı. Oyuncu Doğukan Güngör mevcut yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, bazı şüphelilere ev hapsini de içeren adli kontrol uygulandı

