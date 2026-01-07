Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 19 kişi tutuklandı Doğukan Güngör serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, genel müdür Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve "ciciş kardeşler"den Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 19 şüpheliyi tutukladı. Oyuncu Doğukan Güngör mevcut yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, bazı şüphelilere ev hapsini de içeren adli kontrol uygulandı
Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında 19 tutuklama; oyuncu Doğukan Güngör serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında yeni gelişme: Sulh ceza hâkimliği, tutuklamaya sevk edilen 19 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi. Adli kontrol talep edilen şüpheliler yönünde de talep doğrultusunda adli kontrol kararı verildi. Oyuncu Doğukan Güngör, mevcut yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle ek tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, aralarında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Hotel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve “ciciş kardeşler” olarak bilinen Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 26 şüpheliye ilişkin savcılık işlemleri tamamlanmıştı.
Tutuklanan 19 kişi şöyle: Arif Altınbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Özgür Bitmez, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Suat Yıldız, Gülsüm Bayrak, Merve Eryiğit, Veysel Avcı.
Mevcut yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle ek tedbir uygulanmadan serbest bırakılanlar: Doğukan Güngör, Ayla Şahinler, Ceren Yıldırım, Saniye Deniz.
Adli kontrol (ev hapsi) kararı verilenler: Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca, Gözde Anuk.