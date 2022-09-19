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Doğukan Manço kendi otomobilini yaptı!

DJ ve prodüktör Doğukan Manço, uzun süredir hayalini kurduğu araç Türkiye'ye gelemediği için aracı kendi yapmaya karar verdi. Manço, 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda kendi otomobilini yaptı

Doğukan Manço kendi otomobilini yaptı! - Magazin haberleri
Kendi otomobilini yaptı!
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Müzik çalışmalarının yanı sıra otomobillere ve hıza olan düşkünlüğüyle de bilinen Doğukan Manço, uzun süredir hayalini kurduğu araç Türkiye'ye gelmeyince kendi otomobilini yapmaya karar verdi.

3 yıl süren bir çalışmanın ardından "Hızlı ve Öfkeli 2" filminde Paul Walker'ın kullandığı otomobili yaptı.

Ünlü isim, çocukluktan beri hayalini kurduğu, 2018 yılında gümrükte ihaleye girip aldığı başka bir aracı dünyanın dört bir yanından parça getirterek birleştirmeye başladı.

Otomobili oluştururken her aşamasını kayda alan Doğukan Manço, yaptığı araç için şu ana kadar Amerika, İngiltere, Hollanda, Rusya, Dubai, Japonya ve Çin'den parçalar getirtti.

Ünlü isim, o anları YouTube kanalından hayranlarıyla paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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