Bir anne için en büyük acı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bir anne için en büyük acı! - Son dakika deprem haberleri
ABONE OL

Bir anne için en büyük acı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Müberra Kocaoğlu, doğum günü olan 6 Şubat'ta, 33 yaşındaki kızı Nil Küleç ve damadı 36 yaşındaki Yakup Küleç'i, merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremde kaybetti. Çiftin 1.5 yaşındaki kızları Zümra Umay ise yaralandı. Müberra Kocaoğlu, "Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu. Bir anne buna nasıl dayansın" dedi

Bir anne için en büyük acı! - Son dakika deprem haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi´nde Yakup Küleç (36) ile eşi Nil Küleç'in (33) yaşadığı 4 katlı bina, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

KIZLARININ ENKAZDAN ÇIKARILMASINI BEKLEDİLER

DHA'da yer alan habere göre Küleç çifti ile 1.5 yaşındaki kızları Zümra Umay göçük altında kaldı. Nil Küleç'in babası Ahmet Kocaoğlu ile annesi Müberra Kocaoğlu, enkaz alanında kızlarının göçük altından çıkarılmasını bekledi.

KIZI ENKAZDA DAMADI HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin yardımıyla Yakup Küleç ile kızı Zümra Umay enkazdan çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Nil Küleç ise beton kütlelerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Yakup Küleç de kurtarılamadı. 1.5 yaşındaki Zümra Umay'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"BENİM DOĞUM GÜNÜM ONUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ OLDU"

Doğum günü olan 6 Şubat'ta kızını ve damadını kaybeden Müberra Kocaoğlu, "İki kuzumu da kaybettim. Allah'ım cennet kokulum Zümra'yı inşallah bana bağışlar. Sözün bittiği yer. Benim doğum günümdü. Çocuklarım kendini bana hediye etti. Kızım 'Annem bugün senin doğum günün sana bir sürprizim var, Zümra ile doğum gününü kutluyoruz' dedi. Doğum gününde gitti. Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu.

"TORUNUMUN DA DURUMU CİDDİ"

Bir anne buna nasıl dayansın. İki kuzum da gitti. Zümra Umay'ım da Kayseri'deki hastanede yatıyor. Tüm halkımızdan onun için dua istiyorum. Onun da durumu iyi değil" diye konuştu.

"KIZIMI GÖRDÜM, PARAMPARÇA OLDUM"

Nil Küleç´in babası Ahmet Kocaoğlu ise "Acı içindeyiz. Kızımı gördüm ve paramparça oldum. Ben aracın içinde otururken kızım enkaz altında dondu. Çok kötü bir durum. İnsanın bittiği bir an. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Bu yaşta başıma geldi. Çok zor bir durum. Kızımı gördüğümde yüreğim paramparça oldu. Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Allah inşallah torunumuzu bize bağışlar" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahramanmaraş'ta mucize 78 saat sonra geldi! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta mucize 78 saat sonra geldi!
Emniyet'ten provokatif paylaşım açıklaması: 274 hesap...
GÜNDEM Emniyet'ten provokatif paylaşım açıklaması
En acı teşhis...60 saattir enkazda bekleyen baba hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı
GÜNDEM En acı teşhis...
Cenazeleri almaya gelmişlerdi, son sesli çağrıda 72 saat sonra babayla kızını sağ buldular
GÜNDEM Mucize! Cenazeleri almaya gelmişlerdi...
TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
GÜNDEM TSK, destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" ...
Son dakika: Prof. Haluk Özener: Artçı sarsıntılar 1 sene sürebilir, 9 bini bulabilir
GÜNDEM "Artçı sarsıntılar 1 sene sürebilir, 9 bini ...
Deprem çantanızın olmazsa olmazları! Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!
GÜNDEM Bu 10 eşya hayat kurtarıyor!
Son dakika deprem haberleri: Anne ve babasını kurtarmak isterken enkaz altında kaldı!
GÜNDEM Anne ve babasını kurtarmak isterken enkaz altında ...
Yaşları küçük, yürekleri büyük! Kimi harçlığını, kimi oyuncağını gönderdi
GÜNDEM Asrın felaketini yaşayan depremzedeler için seferber ...
Son dakika deprem haberi: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan İstanbul için flaş uyarı!
GÜNDEM Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan İstanbul için flaş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.