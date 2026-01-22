Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni kaç haftaya çıkacak? Anne-baba doğum öncesi ve sonrası kaç hafta izin kullanabilecek, düzenleme ne zaman yasalaşacak?

        Bakanlık çalışmaları sürdürüyor: Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde halihazırda doğum izninde olan annelerin de izin süresi uzayacak. Peki, doğum izni çalışmalarında son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:14
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni süresini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor. Önümüzdeki günlerde Komisyonda kabul edilmesi beklenen yeni uygulama ile doğum izni 24 haftaya çıkacak ve mevcut olarak doğum izni yapan çalışanlar da yeni yasadan yararlanabilecek. İşte, doğum izni düzenlemesine dair detaylar

        2

        YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.

        Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

        3

        2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.

        Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.

        Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.

        4

        2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

        Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
