2026 anne baba doğum izni kaç hafta olacak, yeni düzenleme kimleri kapsayacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında doğum iznine ilişkin kapsamlı bir düzenleme hazırlığı sürüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte anneler için toplam doğum izninin 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 10 gün olarak belirlenmesi planlanıyor. Söz konusu düzenleme ile ebeveynlerin doğum sonrası sürece daha aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor. İşte 2026 yılında hayata geçirilmesi öngörülen doğum izni düzenlemesine ilişkin detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, anneler doğum öncesi kullandıkları 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına devredebilecek. İşte 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan doğum izni düzenlemesine dair ayrıntılar
2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.
Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.
Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.
2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?
Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.
YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.
Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.