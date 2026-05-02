Doğum izni Resmi Gazete’de yayınlandı! 24 hafta doğum izni yasalaştı mı, babalık izni kaç gün oldu?

UYGULAMADAN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANACAK MI?

Doğum izni süresi bitmiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz doldurmamış olan çalışan annelerin de düzenlemeden yararlanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda talepte bulunan personele, eksik kalan süreyi tamamlamak üzere 8 haftaya kadar ek analık izni hakkı tanınacak.