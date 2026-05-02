Doğum izni Resmi Gazete’de yayınlandı! 24 hafta doğum izni yasalaştı mı, babalık izni kaç gün oldu?
Binlerce çalışan kadının yakından takip ettiği doğum izni düzenlemesi tamamlandı. Mahinur Özdemir Göktaş tarafından daha önce sinyali verilen yeni uygulama, 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte doğum izninin 24 haftaya çıkıp çıkmadığı ve babalık izninin kaç gün olarak belirlendiği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar…
DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle birlikte çalışan annelerin doğum sonrası izin hakkı 16 haftadan 24 haftaya yükseltilerek kapsamı genişletildi.
Ayrıca doğum iznini yeni tamamlayan annelerin de belirli şartlar doğrultusunda bu düzenlemeden yararlanarak sürelerini 24 haftaya tamamlayabileceği belirtildi.
Öte yandan anneler, 24 haftalık (çoğul gebeliklerde 26 hafta) ücretli iznin ardından talep etmeleri halinde ücretsiz izin hakkını da kullanabilecek.
UYGULAMADAN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANACAK MI?
Doğum izni süresi bitmiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz doldurmamış olan çalışan annelerin de düzenlemeden yararlanabileceği belirtildi.
Bu kapsamda talepte bulunan personele, eksik kalan süreyi tamamlamak üzere 8 haftaya kadar ek analık izni hakkı tanınacak.