Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Doğum izni ne kadar oldu, 24 hafta mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini belirten Göktaş, sürecin hızla işleyeceğini vurguladı. Özellikle çalışan anneleri yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında, yayımlanmanın ardından 10 gün içerisinde başvuruların başlayacağı ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile doğum izni sürelerinin uzatılması resmileşirken, milyonlarca kadın için yeni hakların kapısı aralanmış oldu. İşte Doğum izni düzenlemesi son dakika gelişmeleri...
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Bakan Göktaş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Doğum izni ve çocuk koruma kanunlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli detaylar paylaşan Göktaş, aileleri ve anneleri yakından ilgilendiren müjdeler verdi.
Doğum izni düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilgili süreci değerlendiren Göktaş, "Düzenlemenin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de anneler başvurularını yapabilecekler. Konuyla ilgili tüm detayları bakanlığımızın internet sayfalarından paylaşacağız. Vatandaşlarımız süreci oradan takip edebilirler." dedi.
DOĞUM İZNİ UZATILDI MI, KAÇ HAFTA OLDU?
Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı. Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:
1- DOĞUM İZNİ SÜRELERİNİN UZATILMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.
2- YASA, DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN NE ÖNGÖRÜYOR?
Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.
3- DÜZENLEMEDEN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?
Annelik izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.
4- BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?
Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.
5- YASAYLA, KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK NASIL BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR?
Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.