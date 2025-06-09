Doğum yardımı e-Devlet başvuru ekranı: Doğum yardımı ödemesi kaç TL ve ne kadar süreyle yapılacak?
Nisan ayında başlayan başvuru sürecinin ardından, doğum yardımının ilk ödemeleri Mayıs ayında hesaba geçti. İkinci ve üçüncü çocuk için 60 ay süresince devam edecek olan bu destek programında, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için herhangi bir ön koşul aranmadan ödeme yapılacağı açıklandı. Peki, doğum yardımı başvuru nasıl yapılır ve yardım tutarı kaç lira? İşte, doğum yardımına dair tüm detaylar...
İlk doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayında hak sahiplerinin hesabına geçti. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL ve üçüncü ya da daha fazla çocuk için aylık 5 bin TL olmak üzere 60 ay süresince ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, e-Devlet üzerinden başvuru adımları ve merak edilen detaylar...
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,"163 bin 295 haneye ödemeler toplu olarak aktarılıyor" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.
Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurarak, "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."