İlk doğum yardımı ödemeleri Mayıs ayında hak sahiplerinin hesabına geçti. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL ve üçüncü ya da daha fazla çocuk için aylık 5 bin TL olmak üzere 60 ay süresince ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, e-Devlet üzerinden başvuru adımları ve merak edilen detaylar...