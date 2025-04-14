Doğuş: Annemizi kaybettik
Şarkıcı Doğuş, kayınvalidesinin vefat ettiğini duyurdu
Giriş: 14.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:49
Şarkıcı Doğuş'un kayınvalidesi hayatını kaybetti. Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı: Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
Doğuş, 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 2016'da Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocukları dünyaya gelmişti.
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