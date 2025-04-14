Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğuş: Annemizi kaybettik - Magazin haberleri

        Doğuş: Annemizi kaybettik

        Şarkıcı Doğuş, kayınvalidesinin vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annemizi kaybettik"
        ABONE OL

        Şarkıcı Doğuş'un kayınvalidesi hayatını kaybetti. Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı: Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

        Doğuş, 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 2016'da Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocukları dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #doğuş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi