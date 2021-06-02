Survivor 2021'de bu akşam ünlüler geçidi var. Bu isimlerden biri olan Doğuş Balbay da hakkında en çok arama yapılan konuklar arasında yer alıyor. İşte ünlü basketbolcu Doğuş Balbay'ın hayat hikayesine ilişkin bilinmesi gerekenler...

Doğuş Balbay kimdir?

Doğuş Balbay 21 Ocak 1989 yılında İstanbul’d doğdu. Anadolu Efes takımında forma giyen Türk basketbolcudur. 185 cm uzunluğunda ve 82 kg ağırlığındadır. Guard pozisyonunda oynamakta olup, şut yeteneği kısıtlı olsa da savunmacı ve atletik kimliği ile öne çıkmaktadır. 2014-2015 sezonu itibarıyla, Anadolu Efes SK'nın kaptanlığını yapmaktadır.

Basketbola Fenerbahçe takımında oynayarak başlamıştır. 2 yıl sonra eğitim için Brewster Academy, Wolfeboro, New Hampshire, U.S'e taşınmıştır.

Balbay Brewster'ın 29 galibiyet ve 6 mağlubiyetle elde ettiği NEPSAC A Sınıfı Şampiyona ikinciliğine 13.5 sayı ve 7.5 asist ile destek olmuştur. Bu perfomans sayesinde Texas Longhorns'a transfer olmuştur.01.07.2011 Tarihinde Anadolu Efes takımıyla 3 yıllığına anlaşmıştır.

Kişisel yaşamı

Doğuş'un babasının adı Mithat, annesinin adı Şükran'dır. Doğuş'un bir de kız kardeşi vardır ve adı Derya'dır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

2004-06 Fenerbahçe

2006-07 Brewster Academy

2007-11 The University of Texas

2011-günümüz Anadolu Efes

2012 A millî basketbol takımı Kadrosunda yer almıştır.

Millî takım

Balbay 19 Yaş Altı millî takımda forma giydiğinde takımın Avrupa 4.sü olmasında pay sahibi olmuştur. Ayrıca Balbay 16 yaş altı millî takımın kazandığı Avrupa Şampiyonluğunda lider rolündedir. Millî takımın U-16, U-18, U-20 ve A takım kategorilerinde forma giymiştir. 2013'te Akdeniz Oyunlarını kazanan takımın bir parçası olmuştur. Ayrıca A millî takım ile 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynamıştır. A millî takım geniş oyuncu havuzunda kendine yer bulmaktadır.