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        Haberler Ekonomi Otomobil Doğuş Otomotiv'den satış açıklaması - Otomobil Haberleri - Otomobil Haberleri

        Doğuş Otomotiv'den satış iddiasına yanıt

        Bir süredir özellikle sosyal medyayı meşgul eden Doğuş Otomotiv'in sektörden çıkacağı ve Volkswagen Grubu'nun satışının gerçekleştirildiği iddialarına firmadan yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 16:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:43
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        Doğuş Otomotiv'den satış iddiasına yanıt
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        Doğuş Otomotiv'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada,

        "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Doğuş Otomotiv’in otomotiv sektöründen çıkacağı yönündeki asılsız haberler üzerine açıklama gereği doğmuştur.

        Doğuş Otomotiv, 28 yılı aşkın süredir Volkswagen Grubu markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmekte ve sektöründe olduğu kadar sektörünün dışında da standartları belirleyecek işlere imza atmayı hedeflemektedir.

        Bu doğrultuda tüm paydaşlarına karşı en yüksek etik standartlarda iş yapan, sözlerini her zaman yerine getiren, güvenilir bir şirket konumunda olmayı en yüksek itibar sayar.

        Hem ana üreticimizin standartları hem de “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamak” vizyonumuza paralel strateji ile kurulan Doğuş Oto, Şirketimizin otomotiv perakendesi ve yetkili servis alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

        Değişen ve dönüşen ekonomilere şahitlik ettiğimiz pandemi sonrası dönemde hem ana üreticimiz VW AG hem de Doğuş Grubu değerlerine uyum sağlayan ve Doğuş Otomotiv’in örnek olma misyonunu devam ettireceğine inandığımız bağımsız bir yatırımcı ile perakende bacağında bölgesel olarak verimli bir iş birliği fırsatı görerek, çalışma kararı alınmış ve uygulama hayata geçirilmiştir.

        Bu noktada, Doğuş Oto finansal ve operasyonel performans gösterdiği lokasyonlarda faaliyetlerine mevcut düzeninde devam etmektedir. Kurumsal stratejisini “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” hedefi üzerine inşa eden Şirketimiz, koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı önceliği ola¬rak ele almaya ve müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yay¬gın ve kesintisiz bir şekilde sunmaya devam edecektir.

        Otomotiv sektörü, şirketimizin temel faaliyet alanlarından biridir ve şirketimiz bu alanda yatırımlarına devam edecektir. Tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna, otomotiv sektöründeki varlığımızı güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

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        Haberi Hazırlayan: Cem Özenen
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