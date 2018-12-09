Cinayetle ilgili tıp öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADELER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’in katil zanlısı Fatih Şemsettin A’nın emniyette verdiği ifade kan dondurdu.

Fatih Şemsettin Aktaş, sevilisi Çağla Gül Balo ile birlikte yaklaşık 3 ay birlikte yaşadığını ve duygusal bir yönden arkadaş olduklarını söyledi. Çağla Gül Balo ile aynı okulda okuduklarını hatırlatan Aktaş, “Çağlı Gül, kendisinin ve benim fakülteden derslerimize giren aynı zamanda stajlarda da hocalığımızı yapan Mustafa Girgin isimli genel cerrah uzmanının kendisine cinsel yönden daha önce tarihlerde tacizde bulunduğunu bunun yaklaşık iki-üç yıl devam ettiğini ancak benimle arkadaşlığı başladığı son bir yıldır bu rahatsız etmeyi bıraktığını ancak geçtiğimiz Kasım ayı itibari ile tekrar rahatsız etmeye, hatta Instagram adresinden cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığını bana söyledi. Hatta aynı doktorun farklı kızlara bu eylemlerde bulunduğunu bana söyledi.” dedi.

EVE GELMESİ İÇİN MESAJ ATTI

Bunun üzerine Genel Cerrah Mustafa Girgin ile konuşma kararı aldığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti: “Bu konuya bana anlatınca bu şahısla konuşmamız gerektiğini ben Çağla Gül’e söyledim. Biz bu konuyu hocayla görüşmeye Cuma günü yani 07/12/2018 günü karar verdik. Çağla Hocayla mesajlaştı ve Mustafa Hocayı Cumartesi günü akşam saatlerinde görüşebileceğini söyleyince, Çağla evde tek olduğunu belirten saatlerde kendi evinde hocayla görüşebileceği mesajını attı. Mustafa Hoca bu arada benimÇağla’nın yanında olmadığımı zannediyordu. Olay günü saat 18:00 sıralarında Mustafa Hoca, Çağla’nın benim şuan hatırımda olmayan Instagram ve Messenger adresine mesaj attı. Kısa süre sonra bizim bulunduğumuz ikamete tek başına geldi.”

SİYAH DEKOLTE ELBİSE GİYMİŞ

Genel Cerrah Mustafa Girgin’inin uygunsuz görüntülerini çekmek için Çağla Gül Balo’nun siyah dekolte elbise giydiğini söyleyen Aktaş, “Çağla kapıyı açtı. Ben de beni görmemesi için yatak odası olarak kullandığımız odada saklandım. Çağla bu sırada Mustafa Hocayı karşılarken üzerine siyah dekolte bir kıyafet giymişti. Mustafa Hocayı daire giriş kapısından girer girmez sağ taraftaki odaya aldı. Bende ikisinin konuşup samimi davranışlarda bulunma anını çekmek üzere cep telefonumu elime alarak odaya doğru gittiğimde açık olan oda kapısından görüntülerini çekmek istediğimde Mustafa Hoca Çağla’nın yanından uzaklaştı.” İfadelerine yer verdi

SİZ NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?

Görüntüsünün çekildiğini gören Mustafa Girgin’in bu duruma tepki gösterdiğini aktaran Aktaş, şunları söyledi: “Ben resim çekemeden Mustafa hoca bize hitaben siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şeklinde sözler söyledi. Ben ve Çağla, hepimiz ayakta iken Mustafa Hocaya kendisinin yaptığı için yanlış olduğunu, Çağla ile benim evleneceğimizi, Çağla’yı ve diğer öğrencileri rahatsız etmemesini ve bu yaptığının yanlış olduğunu ve bu hatasını düzeltmesi için görüntülerini çekerek karısına vereceğimizi söyledik. Şahıs bunun üzerine ‘böyle bir şey yapmaya hakkınız yoktur’ diyerek sağ cebinden bıçağı sağ eline alarak birden bana doğru bıçakla saldırmaya başladı.”

DEFALARCA BIÇAKLADIM

Bu sırada itişme kakışma yaşandığını aktaran Katil zanlısı Aktaş, şöyle devam etti: “Ben şahsın elinden tutarak itişerek ara hole vestiyerin önüne kadar çıktık. Vestiyer üzerinde daha önce gördüğüm siyah saplı bıçağı boğuşma anında elime aldım. Mustafa hocaya rastgele salladım. Amacım elindeki bıçağı bırakmasını sağlamaktı. Bu sırada Mustafa Hoca bıçak tuttuğu elini benden kurtararak bıçağı bana doğru salladı. O sırada ben tekrar tutmak isterken onun salladığı bıçak darbesi ile sol elimin eç tarafından yaralandım. Bu esnada benim elimde bulunan bıçak yere düştü. Ben yaralandığım elimle Mustafa hocanın elindeki bıçağı yaralanma anında aldım. Bu bıçakla da kendisine sayamadığım kadar vurdum. Bu sırada Mustafa Hoca yere düştü ve kendinden geçmeye başladı.”

KOMŞULAR

Olayın ardından 112 sağlık ekiplerine ve polisi aradığını belirten Aktaş, “Kavga bitip sakinleştikten sonra gürültüye komşulardan birisi gelerek ısrarla ikametin kapısını vurdu. Ancak biz kapıyı açmadık. Komşular kapıyı çaldığı esnada Çağla içeriden komşulara polisi arayın dediğini hatırlıyorum. Ben kendime geldiğimde kendi telefonumdan 155 polis imdatı daha sonra 112’yi aradım. Bu sırada mustafa hocanın nabzını kontrol ettiğimde atmadığını hissettim. ” dedi.

MUSTAFA HOCAYLA BİR HUSUMETİM YOKTUR

Aktaş, ifadesinin sonunda Mustafa Girginle bir husumetinin olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Mustafa Hocanın benim öğrencilik döneminde bana karşı bir tehtidi ve hakareti olmadı. Benim Mustafa Hoca ile ders harici tek başıma konuşmuşluğum olmayıp ayrıca kendisine karşı bir husumetim yoktur.”

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