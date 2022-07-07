Doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası "Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldürüldü ve nasıl öldü?" soruları vatandaşların gündeminde yer aldı.